В ХМАО массово ограничивают движение на дорогах

В ХМАО ввели ограничения на трассах из-за погодных условий Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В ХМАО продолжают массово ограничивать движение и перекрывать участки дорог из-за снегопада. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе управления ГИБДД МВД России по ХМАО.

«Вводится временное ограничение для движения грузовых транспортных средств до наступления благоприятных погодных условий на следующих участках: с 18 км по 128 км автодороги Сургут—Нижневартовск; с 21 км по 91 км автодороги Сургут—Лянтор; с 34 км по 244 км автодороги „Север“ (Сургут—Когалым—граница ХМАО)», — говорится в сообщении регионального управления ГИБДД.

В ГИБДД добавили, что проезд закрыт для всех видов транспорта на участке дороги с нулевого по 36-й километр «Подъезд к городу Белоярский». Ограничения на дорогах Октябрьского района и на автодороге «Югра» (Советский —Талинка) полностью сняты.

Ранее URA.RU писало, что на Россию идут обильные снегопады. В регионах УрФО, помимо сильного снега, будут еще и метели.