Кандидат в мэры Екатеринбурга пиарится на проколах Орлова

Игорь Рубцов представил свою программу первым из кандидатов Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Смена власти в Екатеринбурге

Кандидат на пост мэра Екатеринбурга Игорь Рубцов (советник губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева) назвал уборку города от снега приоритетом своей программы муниципального развития. Об этом URA.RU рассказал сам Рубцов после закрытой презентации своей программы. Ранее врио мэра уральской столицы Алексей Орлов признавал проблемы с очисткой улиц от снега.

«Спросили, как я вижу уборку города, если я назвал ее приоритетом своей программы. Я сказал, что нужно усадить за стол переговоров всех, а не только администрацию и ДЭУ, которые убирают проезжую часть. Управляющие компании не убирают выезды и сами дворы, а собственники и арендаторы помещений не убирают территорию возле себя и ждут, когда кто-то уберет», — сказал Рубцов.

Проблема с уборкой снега стала главной для новой управленческой команды в мэрии Екатеринбурга в декабре 2020 года: горожане регулярно жаловались на низкое качество очистки от снега проезжих частей и тротуаров и критиковали чиновников. Отвечая на вызов, врио мэра Алексей Орлов признал проблему и публично предложил свою программу для ее решения.

На пост мэра Екатеринбурга претендуют 43 человека. Их программы в закрытом режиме заслушают с 1 по 3 февраля. После их выступлений конкурсная комиссия предложит гордуме наиболее достойных конкурсантов. Из их числа депутаты 9 февраля выберут нового мэра. С большой долей вероятности им станет Орлов, который исполняет обязанности с 22 декабря 2020 года.