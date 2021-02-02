В Кремле рассказали, следит ли Путин за судом над Навальным

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Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Москва, путин владимир
Владимир Путин занят подготовкой к встрече с учителями Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Дело Алексея Навального

Президент России Владимир Путин не следит за ходом суда над блогером Алексеем Навальным, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. Во время общения с журналистами Песков рассказал, что 2 февраля глава государства занят подготовкой к встрече с лауреатами всероссийского конкурса «Учитель года».

«Путин не следит за ходом этого процесса. Он готовится к встрече с российскими учителями, которые учат будущее поколение россиян», — сказал Песков. Он отметил, что встреча с учителями пройдет по видео-конференц-связи.

Симановский районный суд Москвы рассматривает иск ФСИН России о замене блогеру Алексею Навальному условного срока реальным по делу «Ив Роше». По этому делу в 2014 году Навальный был приговорен к 3,5 года условного заключения с испытательным сроком в 5 лет. По версии ФСИН, Навальный неоднократно нарушал правила условного осуждения.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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