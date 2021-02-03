Верховный суд обязал Навального и ФБК выплатить 88 млн рублей

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Алексей Навальный и ФБК должны выплатить 88 млн рублей бизнесмену Евгению Пригожину Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Верховный суд России не стал пересматривать судебные акты, по которым с блогера Алексея Навального и ФБК (признан в России иностранным агентом) взыскали около 88 млн рублей. Определение опубликовано органом государственной власти.

В документе указано, что Верховный суд оставил в силе акты трех нижестоящих инстанций, которые по иску ООО «Московский школьник» взыскали с Навального, ФБК и юриста фонда Любови Соболь около 88 млн рублей. «Судами детально исследованы юридически значимые обстоятельства спора, выводы о которых нашли отражение в содержании судебных актов, всесторонне изучены возражения и объяснения сторон, рассмотрены представленные ими доказательства, которым дана необходимая правовая оценка», — приводит текст определения РИА «Новости».

В 2019 году ФБК выпустил расследование, в котором обвинял бизнесмена Евгения Пригожина и его компанию «Московский школьник» в поставках некачественного питания для детей. Арбитражный суд Москвы признал сообщение несоответствующим действительности и порочащим деловую репутацию истца. Первая инстанция обязала взыскать с Навального, ФБК и Соболь 88 млн рублей убытков в форме упущенной выгоды, уточняет «Национальная служба новостей». В связи с иском на квартиру блогера был наложен арест.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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