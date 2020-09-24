Навальный остался без квартиры в Москве

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Московская квартира Алексея Навального арестована за долги перед комбинатом «Московский школьник» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Квартиру блогера Алексея Навального в московском районе Марьино арестовали судебные приставы. Также арест наложили и на счета блогера, сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

«Приставы наложили арест на квартиру Алексея Навального. Это связано с иском компании „Московский школьник“, принадлежащей Евгению Пригожину», — сообщила Ярмыш в видео в своем Twitter. Пресс-секретарь напомнила, что приставы запретили регистрационные действия с квартирой через неделю после того, как блогер заболел.

Навальный и Любовь Соболь, глава его канала «Навальный Live», должны бизнесмену Евгению Пригожину 88 миллионов рублей из-за расследования, которое они выпустили против компании «Московский школьник», сообщает телеканал «Царьград». Из-за многомиллионных долгов блогерам даже пришлось закрыть свой «Фонд борьбы с коррупцией», напоминает RT.

Симптомы болезни у Навального появились 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет пришлось экстренно посадить в Омске, где блогер впал в кому. Семья отказалась от лечения Навального в России и его перевезли в клинику «Шарите» в Германии.

Из больницы блогер уже выписался. 23 сентября Навальный рассказал о планах на ближайшее будущее, пишет телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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