Навального осудили за отношение к ветерану. «Его главная энергия — это надменная ненависть»

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Шеин Олег 2012 год Астрахань, навальный алексей
Андрей Медведев считает, что Алексей Навальный не имеет чувства достоинства Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Дело Алексея Навального

Блогер Алексей Навальный продемонстрировал отсутствие чувства собственного достоинства и неуважение к суду, оскорбив ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Об этом в беседе с URA.RU адвокат Сталина Гуревич. Такого же мнения придерживается журналист ВГТРК Андрей Медведев.

«Как адвокат, я не могу оценивать процесс и действия его участников, так как не являюсь его участником. Но как человек, считаю поведение Навального в суде неправильным. Навальный позволял себе высказывания, демонстрирующие неуважение к процессу», — рассказала Гуревич. По ее словам, поведение блогера не должно повлиять на приговор суда. Она напомнила, что судья опирается только на факты.

«У подсудимого есть право защищаться любыми законными способами», — рассказала Гуревич, комментируя нестыковки со стороны обвинения, обнаруженные Навальным. Она назвала позицию подсудимого правильной.

Медведев считает, что Навальный потерял лицо, опустившись до оскорблений ветерана. «Он перед стариком ветераном просто, по-людски извиниться не способен. Его главная энергия — это надменная ненависть», — заявил Медведев в своем telegram-канале. По его словам, Навальный не имеет чувства собственного достоинства.

Медведев обвинил блогера в неуважении к старшим и неспособности признать свою неправоту. «Все видят, как с Навального будто слезает маска», — заключил журналист, сравнив блогера с чудовищем.

Навального обвиняют в клевете за то, что блогер назвал Артеменко, поддержавшего поправки в Конституцию, «продажным холуем». Навальный был доставлен в зал Бабушкинского суда Москвы 5 февраля. Суд перенесли на 12 февраля по просьбе прокурора.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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