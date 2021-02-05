Блогер Алексей Навальный продемонстрировал отсутствие чувства собственного достоинства и неуважение к суду, оскорбив ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Об этом в беседе с URA.RU адвокат Сталина Гуревич. Такого же мнения придерживается журналист ВГТРК Андрей Медведев.
«Как адвокат, я не могу оценивать процесс и действия его участников, так как не являюсь его участником. Но как человек, считаю поведение Навального в суде неправильным. Навальный позволял себе высказывания, демонстрирующие неуважение к процессу», — рассказала Гуревич. По ее словам, поведение блогера не должно повлиять на приговор суда. Она напомнила, что судья опирается только на факты.
«У подсудимого есть право защищаться любыми законными способами», — рассказала Гуревич, комментируя нестыковки со стороны обвинения, обнаруженные Навальным. Она назвала позицию подсудимого правильной.
Медведев считает, что Навальный потерял лицо, опустившись до оскорблений ветерана. «Он перед стариком ветераном просто, по-людски извиниться не способен. Его главная энергия — это надменная ненависть», — заявил Медведев в своем telegram-канале. По его словам, Навальный не имеет чувства собственного достоинства.
Медведев обвинил блогера в неуважении к старшим и неспособности признать свою неправоту. «Все видят, как с Навального будто слезает маска», — заключил журналист, сравнив блогера с чудовищем.
Навального обвиняют в клевете за то, что блогер назвал Артеменко, поддержавшего поправки в Конституцию, «продажным холуем». Навальный был доставлен в зал Бабушкинского суда Москвы 5 февраля. Суд перенесли на 12 февраля по просьбе прокурора.
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