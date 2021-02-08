Путин заступился за поэтов и пошутил про математиков. Видео

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Владимир Путин на заводе
Владимир Путин поспорил с ректором МГУ о превосходстве математиков Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин заступился за поэтов, беседуя с ректором МГУ, математиком Виктором Садовничим. Тот усомнился в творческих способностях писателей и превознес математиков.

В разговоре с Путиным по видеосвязи Садовничий, процитировал ученого Давида Гильберта. «Он стал поэтом, для математика у него не хватало фантазии», — сказал Садовничий в эфире телеканала «Россия 24». «На поэтов, пожалуйста, не наезжайте, у них достаточно фантазии», — ответил ректору Путин.

После заявления Садовничего о поэтах и математиках Путин решил уточнить, насколько честно в РФ проходит конкурс «Учитель года», комиссию которого возглавляет ректор МГУ. «А у нас математики побеждают на конкурсе не потому, что конкурсную комиссию математик возглавляет?» — спросил Путин. Ректор МГУ поспешил заверить главу государства, что эти два факта никак не связаны.

В 2020 году победителем конкурса «Учитель года» стал математик Михаил Гуров из Ростовской области, напоминает телеканал 360. Педагога поздравлял Путин.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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