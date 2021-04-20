Пермяков заставляют платить за несуществующую коммунальную услугу

Пермякам продолжают приходить квитанции за тепло, которым они не пользуются Фото: Илья Московец © URA.RU

В Губахе (Пермский край) жильцам дома приходят квитанции за несуществующее центральное отопление. Пермяки установили для обогрева своих квартир газовые котлы, но ресурсоснабжающая организация, ООО «Губахинская энергетическая компания» (ООО «ГЭК») продолжает начислять плату за тепло.

«Установили газовый котел в квартире, обрезали трубы центрального отопления. Но с 2019 года жильцам дома, в квартирах которых было установлено газовое отопление, пришли квитанции за несуществующее центральное отопление», — говорится в сюжете телеканала «Свое ТВ». Жительница Губахи Лилия Лугина рассказала, что сейчас ее долг за тепло превысил 20 тысяч рублей.

Горожане обратились в ООО «ГЭК», но там ответили, что газовое оборудование в квартирах губахинцев якобы было установлено незаконно. Тогда местные жители пошли в прокуратуру. Надзорный орган встал на сторону пермяков и внес в адрес ресурсоснабжающей организации представление, но ООО «ГЭК» обратилось в Арбитражный суд — компания посчитала, что прокуратура вмешалась в ее хозяйственную деятельность.

URA.RU направило запрос директору ООО «ГЭК» Алексею Колеснику, на момент опубликования материала ответ на него не поступил. В Инспекции госжилнадзора Пермского края телеканалу «Свое ТВ» сообщили, что инспекция инициировала в отношении «Губахинской энергетической компании» внеплановую проверку.