Мясников рассказал, кому противопоказан парацетамол

Александр Мясников рассказал, к чему может привести передозировка препаратом Фото: instagram-аккаунт Александра Мясникова

Прием парацетамола (жаропонижающее средство — прим. ред.) может быть опасен во время похмелья, в сочетании с алкоголем и для людей с заболеваниями печени. Об этом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

«Если у вас есть хронические заболевания печени: инфекционный гепатит, цирроз печени любого происхождения, стеатогепатоз», — сказал Мясников в эфире телеканала «Россия-1», объясняя, кому лучше не употреблять парацетамол. Также его нельзя принимать при похмелье и вместе с алкоголем из-за высокой нагрузки на печень. Специалист отметил, что передозировка препарата может вызвать токсическое поражение этого органа, пишет «РИА Новости».

Положительное же влияние на печень оказывает куркума, предает телеканал 360. Диетолог Ольга Кораблева отметила, что этот продукт также подходит тем, кто худеет или борется с акне и высыпаниями на коже. При этом людям с заболеваниями печени лучше отказаться от употребления моркови, пишет « Царьград ». Ученые из Каролинского института в Швеции напомнили о пагубном влиянии алкоголя на этот орган.