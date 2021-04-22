Силовики продолжают расследование уголовного дела о коррупции в СМДТ Фото: Алексей Гущин © URA.RU

В коррупционном скандале вокруг сургутского музыкально-драматического театра (СМДТ) могут появиться новые фигуранты или вскрыться дополнительные эпизоды преступлений. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«Когда речь идет про уголовные дела коррупционной направленности, то часто одним эпизодом все не заканчивается. Сейчас в театре проходят оперативно-следственные мероприятия, изымаются документы, опрашиваются сотрудники», — сообщил инсайдер.

Другой собеседник URA.RU в правоохранительных органах отметил, что возбужденное уголовное дело против заместителя директора СМДТ Александра Лычкатого это результат собственных наработок силовиков. «Окружной департамент культуры передал в правоохранительные органы материалы проверки в отношении руководства сургутского театра. Там выявлен ряд нарушений. Но истории с получением взятки за якобы сделанный ремонт в учреждении в материалах проверки не было. А именно она стала основанием для возбуждения уголовного дела. Фактура, переданная из югорского правительства, еще подлежит изучению и оценке со стороны следствия», — считает источник.

В пресс-службе следственного комитета ХМАО пока лишь говорят о том, что по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления. Директор сургутского музыкально-драматического театра Тамара Лычкатая заявила URA.RU, что крайне занята и не может ничего прокомментировать.

Ранее URA.RU сообщало, что в здании СМДТ 23 апреля проходили обыски с участием ОМОН. Замдиректора театра Лычкатый, который приходится племянником руководителя учреждения, подозревается в получении взятки.