Путину рассказали об открытии «Эрмитажа» в Екатеринбурге

«Эрмитаж — Урал» откроют летом Фото: Анна Майорова © URA.RU

Центр «Эрмитаж — Урал» будет открыт в Екатеринбурге 1 июля. Об этом президенту Владимиру Путину рассказал директор государственного центра Михаил Пиотровский во время визита главы государства в музей в Санкт-Петербурге. Трансляцию визита показал канал «Россия 24».

«1 июля открываем „Эрмитаж — Екатеринбург“, громадный, уже построенный. Там, где лежали наши коллекции во время войны», -рассказал Пиотровский. Президент одобрил открытие новых филиалов в разных концах страны: «Так чтобы люди могли все видеть, чего в запасниках-то лежать».

Ранее URA.RU сообщало, что министр культуры России Ольга Любимова приезжала в Екатеринбург 2 марта 2020 года. Визит чиновница начала с осмотра будущего культурно-просветительского центра «Эрмитаж-Урал».