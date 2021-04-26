26 апреля 2021

Путину рассказали об открытии «Эрмитажа» в Екатеринбурге

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Культурно-просветительский центр «Эрмитаж-Урал». Екатеринбург, здание, эрмитаж-урал, эрмитаж урал, улица вайнера11
«Эрмитаж — Урал» откроют летом Фото:

Центр «Эрмитаж — Урал» будет открыт в Екатеринбурге 1 июля. Об этом президенту Владимиру Путину рассказал директор государственного центра Михаил Пиотровский во время визита главы государства в музей в Санкт-Петербурге. Трансляцию визита показал канал «Россия 24».

«1 июля открываем „Эрмитаж — Екатеринбург“, громадный, уже построенный. Там, где лежали наши коллекции во время войны», -рассказал Пиотровский. Президент одобрил открытие новых филиалов в разных концах страны: «Так чтобы люди могли все видеть, чего в запасниках-то лежать».

Ранее URA.RU сообщало, что министр культуры России Ольга Любимова приезжала в Екатеринбург 2 марта 2020 года. Визит чиновница начала с осмотра будущего культурно-просветительского центра «Эрмитаж-Урал».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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