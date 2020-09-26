Названы устаревшие специальности в российских вузах

Технические профессии развиваются быстрее, чем гуманитарные, считает глава Всероссийского фонда образования Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В связи с развитием компьютерных технологий некоторые технические специальности становятся все более бесполезными, и в скором времени могут исчезнуть из вузов России. Об этом в беседе с URA.RU сообщил глава Всероссийского фонда образования и сопредседатель движения «Образование для всех» Сергей Комков.

«Никто не гарантирует, что сохранится полный набор специальностей. Внедряются компьютерные технологии, уйдут некоторые профессии. Например, мастер-наладчик по механике и инженер-механик по наладке оборудования. Их уже не нужно в таких количествах. Нужно готовить компьютерных специалистов», — считает Комков. Он подчеркнул, что корректировка дисциплин в учебных заведениях — закономерное явление.

При этом сфера гуманитарных наук развивается не так стремительно, как наука и технологии, добавил собеседник. Поэтому к пересмотру специальностей в этой области нужно подходить щепетильнее. «Философию так просто поменять невозможно, даже вредно пересматривать философские начала. Многое можем потерять. Это же касается всего, что связано с историческими, общественно-политическими дисциплинами. В области педагогики тоже нужно быть осторожным», — предупредил руководитель Всероссийского фонда образования.

Ранее эксперты из области образования рассказал URA.RU, что самый бесполезный школьный предмет — это «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ). Также россияне считают необязательными физкультуру и географию.