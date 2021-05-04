В ПФР рассказали о важной льготе для пенсионеров

Участникам программы государственного софинансирования пенсий будут возвращены 13% от внесенных сумм, которые перечисляются на дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию. Об этом сообщили в Пенсионном фонде России.
«Для получения вычета необходимо подать в налоговую инспекцию по месту жительства декларацию и заявление на получение социального налогового вычета. Также нужно приложить документы, подтверждающие расходы по уплате дополнительных страховых взносов», — указано на сайте ПФР. В ведомстве уточнили, что если взносы перечисляются по заявлению из зарплаты, то нужно предоставить справку из бухгалтерии работодателя.
Задекларировать доходы и получить налоговый вычет в 13% россияне могут в течение трех лет. Например, при максимальном взносе в 12 000 рублей россиянин сможет вернуть 1 560 рублей. Минимальный размер взноса 2 000 рублей. Периодичность и суммы взносов каждый устанавливает сам. Программа действует в течение 10 лет с моменты уплаты первого взноса самостоятельно через банк или через работодателя.
Ранее Минтруд обещал, что размер индексации страховых пенсий неработающих пенсионеров составит в 2021 году 6,3%; в 2022 году — 5,9%; в 2023 году — 5,6%, пишет RT. Также в ведомстве напомнили, как формируется размер пенсий.
Подписывайтесь на URA.RU в