В челябинской ЕР начали репрессии после неудачных выборов

За провальными для ЕР выборами последовали кадровые выводы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Спикер собрания депутатов Кусинского района Евгений Шибаков отстранен от руководства местным отделением «Единой России». Его коллеге, председателю совета депутатов Чебаркульского района Владимиру Завьялову, объявлено порицание. Такие решения приняты 29 апреля по итогам неудачных для ЕР выборов на заседании президиума регионального отделения партии, сообщили URA.RU в исполкоме ЕР.

«Шибаков отстранен от руководства местным отделением. Исполнять его обязанности пока будет глава Кусинского района Юрий Лысяков. Завьялову объявлено порицание с возможностью реабилитации, свой пост секретаря отделения он сохранил», — пояснили URA.RU в региональном исполкоме ЕР.

Поводом для наказания Шибакова стали провальные выборы в кусинском поселке Магнитка, где не смогли заменить ушедшего главу Александра Чистякова, который перешел на пост мэра областного центра. В области это расценили как потерю управляемости. Поводом для разбирательства с Завьяловым стали выборы главы Варламовского сельского поселения (Чебаркульский район) — одного из последних муниципалитетов, где голосуют не депутаты, а население. Кандидат от ЕР Елена Колмогорова 21 марта проиграла их самовыдвиженцу, инженеру местного подразделения Росгвардии Владимиру Прокопьеву. Он набрал 50,25% голосов, а представительница партии власти — 27,3%. При этом исходно Прокопьев имел узнаваемость в 10%, а Колмогорова — 90%.

Это дало региональному руководству ЕР повод заподозрить местных партийцев в фактической работе на Прокопьева. По инсайдерской информации, уже 22 марта в региональном исполкоме задавали соответствующий вопрос секретарю районного политсовета партии, спикеру Чебаркульского райсобрания Владимиру Завьялову.