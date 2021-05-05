05 мая 2021

Медик рассказал россиянам о новом популярном мошенничестве

© Служба новостей «URA.RU»
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Россиянам следует с опаской относиться к предложениям бесплатных медицинских услуг Фото:

Россиянам стали поступать телефонные звонки с предложениями бесплатных медицинских услуг. Как считает заслуженный врач РФ, член Совета Федерации Владимир Круглый, относиться к таким звонкам следует скептически.

«Это один из способов завлечь людей в свои цепкие руки, чтобы потом раскрутить на деньги. Полностью бесплатным такое обследование не может быть. Цели таких действий понятны. Если обследование бесплатное, то потом вам скажут, что надо оплатить много всего другого», — рассказал Круглый в эфире радио Sputnik.

По этой причине сам эксперт просто блокирует номера мошенников, с которых поступают подобные звонки. Круглый отметил, что добросовестные организации не будут предлагать свои услуги таким способом.

Медицинские обследования на бесплатной основе в России существуют, но о них не сообщают по телефону, добавил эксперт. Это государственные профилактические осмотры и диспансеризация, которые проходят в поликлиниках по месту жительства. Такие обследования проводятся с целью профилактики опасных заболеваний.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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