Синоптики рассказали, когда в Челябинск вернется тепло

Челябинцев ожидает теплое продолжение мая Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Теплая погода вернется в Челябинск и область уже 7 мая. Жителей региона ожидает постепенное повышение температуры до 29-30 градусов выше ноля, сообщают синоптики сайта «Гисметео».

« С 7 мая в Челябинскую область вернется теплая погода. Дневные температуры будут расти и достигнут к 15 мая 29-30 градусов», — говорится в сообщении на сайте «Гисметео». Кроме того, ветер порывами до 27 метров в секунду стихнет до 7-10 метров в секунду.

Ночные температуры также будут постепенно расти. С 7 по 15 мая ожидается потепление с 4 до 14 градусов тепла.

В эти дни жителей региона ожидает малооблачная либо безоблачная погода без осадков. Атмосферное давление в норме, 743-750 мм ртутного столба без резких перепадов.