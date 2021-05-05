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Синоптики рассказали, когда в Челябинск вернется тепло

© Служба новостей «URA.RU»
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Весна в городе. Обстановка на улицах во время эпидемии коронавируса. Челябинск, скульптура, цветение, весна, сфера любви
Челябинцев ожидает теплое продолжение мая Фото:

Теплая погода вернется в Челябинск и область уже 7 мая. Жителей региона ожидает постепенное повышение температуры до 29-30 градусов выше ноля, сообщают синоптики сайта «Гисметео».

« С 7 мая в Челябинскую область вернется теплая погода. Дневные температуры будут расти и достигнут к 15 мая 29-30 градусов», — говорится в сообщении на сайте «Гисметео». Кроме того, ветер порывами до 27 метров в секунду стихнет до 7-10 метров в секунду.

Ночные температуры также будут постепенно расти. С 7 по 15 мая ожидается потепление с 4 до 14 градусов тепла.

В эти дни жителей региона ожидает малооблачная либо безоблачная погода без осадков. Атмосферное давление в норме, 743-750 мм ртутного столба без резких перепадов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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