Свердловский бизнесмен спас девочку с опухолью мозга

Глава РМК помог серовской семье собрать деньги на сложную операцию за рубежом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Свердловской области завершен сбор средств на лечение 4-летней серовчанки, страдающей глиомой глазного нерва и опухолью головного мозга. Как написала мать девочки на своей странице в Instagram, требуемую на операцию в итальянской клинике сумму помог собрать глава РМК Игорь Алтушкин.

«Произошло чудо, которое мы так сильно ждали и о котором мечтали. Сегодня мы сообщаем Вам, что наш сбор закрыт! Наш сбор шел 3 месяца. Были дни подъемов и отчаянья. Но чудо свершилось и появился наш главный волшебник, который закрыл наш сбор. Это — Алтушкин Игорь Алексеевич», — сообщила Тамара Кадочигова. Она поблагодарила бизнесмена за спасение дочери. Также она выразила благодарность другим неравнодушным, кто перечислил средства на лечение дочери.

В конце декабря 2020 года семья обратилась в итальянскую клинику Bambino Gesù. Европейские медики оценили лечение в 7,5 млн рублей. В пресс-службе РМК URA.RU подтвердили факт перечисления средств на лечение Виктории. В декабре 2020 года Игорь Алтушкин купил квартиру многодетной семье, у которой сгорел дом.