Представители свердловской элиты съехались в Верхнюю Пышму на парад в честь Дня Победы, организованный совместными силами военных и УГМК. По приглашению гендиректора компании Андрея Козицына праздничное шествие приехали посмотреть видные чиновники, силовики, олигархи и духовенство.
Открывал парад губернатор Евгений Куйвашев, в своей речи отметивший особую роль Верхней Пышмы в победе над войсками нацистов. Вместе с ним на VIP-трибуне здания ДК «Металлург» расположились мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, сенатор Эдуард Россель, владелец РМК Игорь Алтушкин и митрополит Евгений (Кульберг). Оттуда же за шествием следили командующий парадом, замначальника штаба ЦВО Рустам Миннекаев и командующий войсками ЦВО Александр Лапин.
На трибуне был замечен начальник свердловского УФСБ Алексей Зиновьев, для которого это стало лишь вторым выходом в свет за последний год. Приглашения получили лидер свердловской ячейки «Единой России» Виктор Шептий, депутат Госдумы Антон Шипулин, глава регионального ОНФ Жанна Рябцева, гендиректор «УЗТМ-Картэкс» Ян Центер и депутат заксобрания Сергей Никонов. С ними за парадом следила скандально известная экс-директор департамента молодежной политики Ольга Глацких.
Именитые гости начали покидать трибуну за несколько минут до официального закрытия парада. Всего за полтора часа по Успенскому проспекту прошли больше сотни военнослужащих и проехали почти 40 единиц раритетной техники. В шествии впервые приняли участие тяжелые танки КВ-1 и ИС-3. Последним командовал герой России, пилот «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов.
9 мая в Свердловской области прошло сразу два парада Победы — главный парад Урала в Екатеринбурге и самый народный парад в Верхней Пышме. URA.RU при поддержке соцсети «ВКонтакте» в прямом эфире транслировало оба шествия.
«Мы никогда не забудем, какой высокой ценой досталась нам Победа. Навечно сохраним главный урок: в сражении с самым грозным врагом всегда побеждают сплоченность, единение и величие духа. В этом сила России», — торжественно произнес губернатор Евгений Куйвашев на открытии парада
Генерал-лейтенант ФСБ Алексей Зиновьев (в центре) редко появляется на публике. 9 мая он лишь второй раз за последний год вышел в свет. Его соседями по трибуне стали командующий парадом, замначальника штаба ЦВО Рустам Миннекаев и член Совфеда Эдуард Россель