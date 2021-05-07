Танком ИС-3 на параде в Верхней Пышме командовал пилот Дамир Юсупов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Представители свердловской элиты съехались в Верхнюю Пышму на парад в честь Дня Победы, организованный совместными силами военных и УГМК. По приглашению гендиректора компании Андрея Козицына праздничное шествие приехали посмотреть видные чиновники, силовики, олигархи и духовенство.

Открывал парад губернатор Евгений Куйвашев, в своей речи отметивший особую роль Верхней Пышмы в победе над войсками нацистов. Вместе с ним на VIP-трибуне здания ДК «Металлург» расположились мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, сенатор Эдуард Россель, владелец РМК Игорь Алтушкин и митрополит Евгений (Кульберг). Оттуда же за шествием следили командующий парадом, замначальника штаба ЦВО Рустам Миннекаев и командующий войсками ЦВО Александр Лапин.

На трибуне был замечен начальник свердловского УФСБ Алексей Зиновьев, для которого это стало лишь вторым выходом в свет за последний год. Приглашения получили лидер свердловской ячейки «Единой России» Виктор Шептий, депутат Госдумы Антон Шипулин, глава регионального ОНФ Жанна Рябцева, гендиректор «УЗТМ-Картэкс» Ян Центер и депутат заксобрания Сергей Никонов. С ними за парадом следила скандально известная экс-директор департамента молодежной политики Ольга Глацких.

Именитые гости начали покидать трибуну за несколько минут до официального закрытия парада. Всего за полтора часа по Успенскому проспекту прошли больше сотни военнослужащих и проехали почти 40 единиц раритетной техники. В шествии впервые приняли участие тяжелые танки КВ-1 и ИС-3. Последним командовал герой России, пилот «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов.

9 мая в Свердловской области прошло сразу два парада Победы — главный парад Урала в Екатеринбурге и самый народный парад в Верхней Пышме. URA.RU при поддержке соцсети «ВКонтакте» в прямом эфире транслировало оба шествия.

«Мы никогда не забудем, какой высокой ценой досталась нам Победа. Навечно сохраним главный урок: в сражении с самым грозным врагом всегда побеждают сплоченность, единение и величие духа. В этом сила России», — торжественно произнес губернатор Евгений Куйвашев на открытии парада Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Одним из танков в колонне командовал летчик-герой Дамир Юсупов. По его словам, во время службы в армии ему доводилось управлять Т-72. В этот раз ему доверили уникальный танк ИС-3 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Владелец РМК Игорь Алтушкин (слева) и глава УГМК Андрей Козицын периодически делились впечатлениями от шествия. Последний, судя по всему, был крайне доволен происходящим Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Генерал-лейтенант ФСБ Алексей Зиновьев (в центре) редко появляется на публике. 9 мая он лишь второй раз за последний год вышел в свет. Его соседями по трибуне стали командующий парадом, замначальника штаба ЦВО Рустам Миннекаев и член Совфеда Эдуард Россель Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Посмотреть на парад пригласили биатлониста, депутата Госдумы Антона Шипулина… Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

…и скандально известную экс-директора департамента молодежной политики Ольгу Глацких (слева в темных очках) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Знамя Победы на Успенский проспект вывез возглавляющий колонну техники легендарный танк Т-34. Многие зрители, в том числе на VIP-трибуне, встретили его аплодисментами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В пешем строю прошли военнослужащие ЦВО, подразделение спецназа Росгвардии, барабанщики Екатеринбургского Суворовского училища, ветераны Афганистана, юнармейцы и кадеты Верхней Пышмы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU