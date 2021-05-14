Федор Конюхов отпрашивает губернатора Куйвашева в кругосветку

Федор Конюхов представил на выставке свои картины Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Известный путешественник, художник и писатель Федор Конюхов заявил, что готов взять с собой в кругосветное путешествие губернатора Евгения Куйвашева, если свердловчане его отпустят. Об этом он заявил на выставке «Путешествие длиною в жизнь», которая прошла в музее изобразительных искусств. О событии сообщил журналист URA.RU с места событий.

«Я бы взял Евгения Куйвашева с собой в любой маршрут, но я боюсь, что вы его не отпустите, я ведь обычно уезжаю надолго», — объяснил URA.RU Федор Конюхов. Федор Конюхов написал около 3000 картин, и, со слов самого путешественника, задумки еще есть. Через свои картины он хочет «передавать людям позитив и энергию».

«Сегодня Федор Филиппович раскрывается перед нами не только как путешественник, исследователь, но и как человек искусства, хотя он таковым был изначально. Я уверен, что работы Федора Филипповича заставят задуматься и обязательно вдохновят на хорошие поступки», — сообщил URA.RU губернатор Евгений Куйвашев.

Федор Конюхов путешествует 50 лет. За это время он совершил семь кругосветных путешествий, пересек в одиночку Атлантический и Тихий океаны на лодке и не раз упоминался в Книге рекордов Гиннесса. В следующем году Конюхов планирует пересечь Тихий океан на катамаране с солнечной батареей. Сейчас он усердно готовится и планирует выйти в путь в декабре, в свой день рождения.