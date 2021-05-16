В ХМАО будут судить учителя, подозреваемого в педофилии

В суд уже направили дело из следственного комитета с обвинительным заключением Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Нижневартовске будут судить учителя физкультуры одной из школ города, который подозревается в педофилии. По версии следствия, 59-летний мужчина неоднократно совершал действия сексуального характера в отношении пяти учениц. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе следственного управления СК России по ХМАО.

«По версии следствия, в ходе расследования потерпевшими признаны пять учениц обвиняемого, четырем из них на момент преступлений было от 15 до 17 лет, еще одной потерпевшей, с которой обвиняемый вел беседы на тему сексуальных отношений, тем самым возбуждая нездоровый интерес и половое влечение, было 12 лет», — уточнили в ведомстве. В СК также уточняют, что действия сексуального характера в отношении учениц мужчина совершал в период с 2015 по 2020.

В ходе расследования было допрошено более 110 человек, некоторые из них — неоднократно. В их числе одноклассники, друзья, знакомые и родственники потерпевших и обвиняемого, педагогический состав школы, также в основу обвинения вошли заключения девяти судебных экспертиз и иные доказательства. Обвиняемый вину не признал, однако следователями собрана достаточная доказательственная база и уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Ранее в суд также было направлено уголовное дело в отношении экс-директора школы, которая знала о наклонностях своего подчиненного, но ничего не предпринимала.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО учителя физкультуры подозревают в педофилии. Во время задержания подозреваемый попытался скрыться.