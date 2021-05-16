В деле полицейских и похоронщиков в Челябинске — новые детали

Похоронное агентство оплачивало полиции информацию о новых усопших Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Силовики раскрыли новые детали уголовного дела о взятках сотруднику полиции от директора ритуального агентства в Челябинске. По версии следствия, за информацию об умерших и контакты их родственников полицейский получил от предпринимателя не менее 160 тысяч рублей, сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

«В ходе предварительного следствия установлено, что подозреваемый, являющийся директором ритуального агентства «Похоронное агентство «Мемориал №1», дал взятку в сумме не менее 160 тысяч рублей начальнику дежурной смены дежурной части ОП «Тракторозаводский» УМВД России по Челябинску. Деньги передавались за систематическое предоставление в первоочередном порядке служебной информации о поступающих в дежурную часть сообщениях об обнаружении трупов граждан», — заявили URA.RU в пресс-службе ведомства. В прокуратуре уточнили, что сотрудник полиции также передавал похоронщикам номера телефонов ближайших родственников усопших.

По факту дачи взятки должностному лицу возбуждено уголовное дело по п. «б» ч.4 ст. 291 УК РФ. Подозреваемый отправлен под домашний арест.

Ранее по делу о взятках от представителей похоронного бизнеса в Челябинске были задержаны четыре полицейских и один предприниматель. По данным следствия, в течение 2019-го—начала 2021 годов сотрудники полиции получили взятки от предпринимателя на сумму более 390 тысяч рублей за информацию об умерших гражданах.