Нефтяники этим летом проведут масштабную ремонтную кампанию Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Компания «Сургутнефтегаз» впервые за последние годы проводит масштабную кампанию по ремонту дорог в Сургуте. Об этом на брифинге журналистам сообщил начальник дорожно-транспортного управления мэрии Алексей Кононенко. Инсайдеры агентства уверены, что это стало возможным в результате личных переговоров главы Сургута Андрея Филатова с генеральным директором «Сургутнефтегаза» Владимиром Богдановым, который входит в список российских миллиардеров по версии журнала Forbes.

«Изначально „Сургутнефтегаз“ должен был сделать четыре участка дороги, но после переговоров с руководством компании их количество увеличилось до девяти. Общий объем финансирования порядка 200 миллионов рублей», — прокомментировал Кононенко. Он также отметил, что в 2020 году нефтяники вложили в ремонт городских дорог около 30 миллионов рублей.

Источник URA.RU, близкий к мэрии Сургута, отметил вклад личных переговоров главы города с генеральным директором «Сургутнефтегаза». «Новая команда главы в администрации нацелена на конструктивную работу с градообразующими предприятиями. Есть понимание общих целей — развивать город, делать его комфортнее, благоустроеннее. Приоритет Андрея Филатова на благоустройство Сургута совпадает здесь с видением самих нефтяников и газовиков, которые заботятся о комфортном проживании в городе своих сотрудников», — считает инсайдер.

Другой собеседник агентства из политического истеблишмента Сургута обратил внимание на тот факт, что глава города назначил своим заместителем по экономике Артема Кириленко, который является выходцем из «Сургутнефтегаза». «Это также могло сказаться на сближении позиций мэрии с нефтяниками», — считает инсайдер. В пресс-службе «Сургутнефтегаза» от комментариев отказались.

Ранее URA.RU сообщало, что в результате ремонтных работ на городских дорогах усилились пробки. Такая ситуация была отмечена в том числе и на тех участках, где асфальт меняли специалисты «Сургутнефтегаза».