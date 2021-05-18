Пермские силовики получили новые установки перед летним сезоном

Браконьеров полиция ловит по новым правилам Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Сотрудники полиции в Пермском крае ловят браконьеров по новым правилам. Об этом URA.RU рассказал источник в правоохранительных органах. Под уголовную статью попадут только те, кто поймал не менее десяти рыб с использованием сетей.

«Сейчас ловим только тех, кто с сетями. Еще надо, чтобы уже был улов — не меньше десяти рыб», — рассказал URA.RU инсайдер. Он пояснил, что при сочетании этих двух условий возбуждается уголовное дело, а во всех остальных случаях составляются протоколы об административных правонарушениях.

Подобные установки получили исключительно сотрудники управления МВД России на транспорте. «Браконьеров ведь как минимум еще и инспекторы из рыбнадзора ловят. У них могут быть иные требования», — уточнил URA.RU инсайдер.

URA.RU направило запрос в пресс-службу УТ МВД России по УрФО с просьбой прокомментировать данную информацию. На момент публикации ответ не получен.

Ранее в ХМАО суд оштрафовал рыбака на 700 тысяч рублей за вылов двенадцати рыб. В Тюменской области почти на миллион рублей были оштрафованы рыбаки, поймавшие девять рыб. В Кургане три года лишения свободы условно получил местный житель, избивший инспектора Росрыболовства во время незаконной рыбалки.