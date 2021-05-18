Сотне пермяков спишут все долги

С 1 сентября 2020 года заявление о банкротстве можно подать через МФЦ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Пермском крае банкротами в упрощенном порядке признают 120 человекк, сообщает сайт губернатора и правительства Пермского края. Всего с сентября 2020 года, когда была введена процедура внесудебного банкротства, в региональные МФЦ обратились 432 жителя края.

«За услугой обратились 432 жителя Пермского края. Наибольшее количество обращений — 305 — поступило в первые четыре месяца после запуска сервиса», — сказано на сайте. В первые четыре месяца процедура списания долгов была запущена в отношении 71 человека, а в 2021 году — в отношении 49 человек.

Чаще всего людям отказывают в признании банкротами из-за неоконченных исполнительных производств. Также причиной отказа является тот факт, что исполнительное производство в отношении должника окончено не из-за отсутствия имущества, а из-за невозможности установить его местонахождение.

Признание банкротом в упрощенном порядке возможно, если у должника отсутствует имущество, а сумма долга составляет от 50 до 500 тысяч рублей. Заявление о признании банкротом можно подать самостоятельно через МФЦ по месту жительства. Если все условия признания несостоятельным соблюдены, то запускается процедура банкротства и прекращается начисление пени и штрафов.