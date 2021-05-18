В центре Челябинска — регулярные проблемы с парковочными местами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

65% жителей Челябинска готовы платить за парковочное место для своего автомобиля. Это следует из результатов опроса, проведенного министерством дорожного строительства и транспорта Челябинской области. Как сообщили URA.RU в пресс-службе министерства, в опросе приняли участие две тысячи человек возрастом от 18 до 45 лет.

«Проблемы с парковкой возникают у 60% опрошенных. 92% требуют упорядочить парковки, 85% мешают плохо припаркованные автомобили, а 65% готовы воспользоваться платными парковками», — заявили URA.RU в пресс-службе областного миндотранса.

В ведомстве добавили, что в случае платной парковки должно быть предусмотрено время бесплатного ожидания. Треть челябинцев считает, что бесплатное время должно составлять 15-20 минут, еще треть — полчаса. «И, конечно, право на бесплатное пользование должны иметь инвалиды, за это проголосовало 61%», — уточнили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Опрос проводился в рамках реализации проекта транспортной агломерации, которая должна объединить три муниципалитета: Челябинск, Копейск и Сосновский район. Речь идет о создании единой транспортной системы. В этой системе разрабатываются и меры по организации парковочного пространства в областном центре. Создание агломерации должны были завершить в 2020 году, но из-за пандемии перенесли на год.