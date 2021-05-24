IT-эксперт раскрыл, какие номера телефонов используют мошенники

Мошенники подбирают номера, похожие на телефоны колл-центров Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мошенники часто используют номера, похожие на телефоны реально существующих учреждений. Начальник отдела по противодействию мошенничеству компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов рассказал о том, каким способами телефонные жулики запутывают свою жертву.

«Это может быть московский городской номер или номер того региона, где представлен банк. Такой телефон отличается на одну цифру или цифры все те, но их меняют местами. Это делается, чтобы визуально человеку показалось, что звонит ему оригинальная организация», — рассказал Сизов в эфире радио Sputnik. По его словам, мошенники маскируют свой телефон с помощью специальных программ. Для этого не требуется регистрировать номер или выкупать его у другого абонента.

Не получится подделать только оригинальные номера банковских call-центров, так как им обеспечивают безопасность Банк России и правительство РФ, пояснил Сизов. Из-за этого мошенникам приходится подбирать максимально похожие телефоны.

Недавно Сбербанк рассказал о рекордной сумме, похищенной телефонными мошенниками. Жертвой злоумышленников стала 54-летняя клиентка другого крупного банка, у которой со счета украли 400 млн рублей, сообщает «Национальная служба новостей».