Роскомнадзор поставил ультиматум Google

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Поисковые системы «Яндекс» и «Google». Иллюстрации. Екатеринбург , интернет, гугл, google, поисковая система, поиск
Google не удаляет от 20 до 30% ссылок на запрещенный в РФ контент Фото:

Работа поисковой системы Google будет замедлена, если площадка не начнет фильтровать запрещенный в России контент. Об этом предупредили в Роскомнадзоре.

«Google лидирует по количеству неудаленного противоправного контента, наносящего прямой вред российским пользователям», — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу органа. Отмечается, что платформа не удаляет от 20 до 30% ссылок на запрещенный в РФ контент.

Роскомнадзор дал Google сутки на то, чтобы удалить ссылки на запрещенный в России контент. В противном случае работа площадки будет замедлена.

Ранее Роскомнадзор пригрозил замедлением Facebook и YouTube в том случае, если площадки не удалят контент, запрещенный в России. Также 17 мая в ведомстве сообщили, что соцсеть Twitter не будут блокировать на территории РФ, поскольку сервис удалил 91% запрещенной информации, сообщает Nation News.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...