Роскомнадзор поставил ультиматум Google

Работа поисковой системы Google будет замедлена, если площадка не начнет фильтровать запрещенный в России контент. Об этом предупредили в Роскомнадзоре.
«Google лидирует по количеству неудаленного противоправного контента, наносящего прямой вред российским пользователям», — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу органа. Отмечается, что платформа не удаляет от 20 до 30% ссылок на запрещенный в РФ контент.
Роскомнадзор дал Google сутки на то, чтобы удалить ссылки на запрещенный в России контент. В противном случае работа площадки будет замедлена.
Ранее Роскомнадзор пригрозил замедлением Facebook и YouTube в том случае, если площадки не удалят контент, запрещенный в России. Также 17 мая в ведомстве сообщили, что соцсеть Twitter не будут блокировать на территории РФ, поскольку сервис удалил 91% запрещенной информации, сообщает Nation News.
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