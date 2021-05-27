Airbus пообещал «ВСМПО-Ависма» рост заказов после кризиса

Airbus занимает весомую долю в производстве корпорации Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Компания Airbus готовится к восстановлению авиационной отрасли после пандемии и планирует наращивать производство своих пассажирских самолетов, сообщили в пресс-службе авиастроительного концерна. Одним из основных поставщиков для производителя является корпорация «ВСМПО-Ависма» (Свердловская область).

«Airbus по-прежнему ожидает, что рынок коммерческих самолетов в период с 2023 по 2025 год восстановится до уровней, существовавших до COVID, в первую очередь за счет узкофюзеляжного сегмента. Поэтому компания предоставляет поставщикам обновленную информацию о своих производственных планах, обеспечивая наглядность для планирования необходимых инвестиций и обеспечения долгосрочной готовности производственных мощностей и темпов производства в соответствии с ожидаемым восстановлением», — говорится в сообщении.

В корпорации «ВСМПО-Ависма» URA.RU сообщили, что Airbus занимает весомую долю в производстве корпорации. «Заявление Airbus — это позитивная новость для авиационного рынка в целом и корпорации „ВСМПО-Ависма“, в частности. Мы ждем скорейшего восстановления объемов трансатлантических перелетов и роста производства широкофюзеляжных самолетов, которые потребляют значительно большие объемы титана. В настоящее время мы перезаключили долгосрочные соглашения практически со всеми основными заказчиками и полностью готовы к увеличению спроса на нашу продукцию», — уточнил заместитель гендиректора «ВСМПО-Ависма» по маркетингу и сбыту Олег Ледер.

«ВСМПО-Ависма» является градообразующим предприятием Верхней Салды, крупнейшим налогоплательщиком Свердловской области и ключевым поставщиком титановых компонентов для авиакомпаний мира. Несмотря на финансовые потери в 2020 году, компания остается одной из самых прибыльных организаций в Свердловской области.