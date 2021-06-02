Текслер на ПМЭФ начал цифровую трансформацию Челябинской области

Решения, выбранные в ходе «цифровой прокачки», внедрят в Челябинской области до 2024 года (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинская область получит доступ к более чем 230 цифровым решениям для улучшения качества жизни, повышения эффективности органов власти и работы бизнеса. Это предусматривает соглашение, подписанное губернатором Алексеем Текслером и директором АНО «Цифровая экономика» Евгением Ковниром на международном экономическом форуме ПМЭФ-2021 в Санкт-Петербурге.

«В рамках нацпроекта „Цифровая экономика“ соглашение позволит повысить качество жизни южноуральцев за счет внедрения удобных цифровых продуктов и сервисов, помогающих решить повседневные задачи», — цитирует Текслера его пресс-служба. «Губернаторам поручено подготовить стратегии цифровой трансформации ключевых отраслей экономики, соцсферы и госуправления. По любому направлению мы можем предложить набор решений, уже доказавших свою эффективность и готовых к внедрению», — отметил Ковнир.

Конкретные технологии и платформенные решения выберут в ходе стратегических сессий — «цифровых прокачек». Первая прошла еще до подписания соглашения. «Итогом работы федеральных и челябинских IT-экспертов стали более 40 решений по цифровой трансформации пяти отраслей: «Городская среда», «Транспорт и логистика», «Здравоохранение», «Образование» и «Госуправление», — пояснили URA.RU в АНО «Цифровая экономика».

В их числе: умные парковки, контроль работы общественного транспорта, оптимизация работы служб такси за счет сокращения числа нелегальных перевозчиков, умная диспансеризация, создание цифровой системы моделирования в здравоохранении (учет движения потока пациентов, карет скорой и других параметров), контроль подрядчиков в сфере ЖКХ, создание личного кабинета педагога и другие. Все они пока подлежат дальнейшей доработке.