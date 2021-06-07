В Пермский край идут заморозки

В Пермь идет мороз Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Пермском крае ожидаются заморозки до -2 градусов ночью. Об этом сообщает сайт МЧС России по Пермскому краю.

«Ночью 9 июня местами по северу и востоку Пермского края ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0, -2 градуса», — сообщено на сайте.

По данным онлайн-сервиса Gismeteo, температура в северных городах края Чердыни и Красновишерске ночью 9 июня не опустится ниже 7 градусов тепла. Также, по данным «Яндекс.Погоды», температура на севере края не опустится ниже 4 градусов тепла. По данным метеосервисов, днем 9 июня температура на севере края поднимется до 18, 20 градусов тепла, а в выходные дни до +24, +27 градусов.