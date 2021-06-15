15 июня 2021
13 июня 2021
11 июня 2021

В пермских школах отказались учить детей финансовой грамотности

© Служба новостей «URA.RU»
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Менее половины школ в Пермском крае согласились проводить онлайн-занятия по финансовой грамотности Фото:

Школы Пермского края не захотели привлекать учащихся к онлайн-урокам, посвященным финансовой грамотности. Обучение проводил Банк России, рассказали URA.RU в пресс-службе регионального отделения Уральского ГУ Центробанка. Там пояснили, что всем школам региона были отправлены приглашения поучаствовать в весенней сессии онлайн-уроков финансовой грамотности. Однако откликнулось лишь 44% образовательных учреждений.

«Банк связывается со всеми школами края, направляет официальные приглашения — поучаствовать в таких уроках. Занятия проводятся для школ бесплатно, но участие в онлайн-уроках приняло только 44% школ. Мы получаем от них обратную связь, они отчитываются о проведенных занятиях, поэтому мы эту информацию [об участии в проекте] потом анализируем. Такие уроки в крае проводятся шестой год подряд», — сообщил URA.RU в пресс-службе.

Эксперты Банка России рассказывали о сбережениях, кредитах и страховании, финансовых инструментах для бизнеса и о том, как противостоять мошенникам. По охвату учащихся такими уроками Прикамье занимает пятое место из 14 субъектов ПФО. Всего с января по апрель для школьников, а также учащихся техникумов и колледжей, было организовано свыше 126 тысяч дистанционных занятий по финансовой грамотности.

URA.RU попросило минобразования края прокомментировать данную информацию. В ведомстве пообещали предоставить ответ позже.

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© Служба новостей «URA.RU»
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