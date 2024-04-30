30 апреля 2024

В Перми квартира выгорела из-за неисправного светильника. Фото

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Последствия пожара в жилом доме на улице Стахановская, 51а. Екатеринбург, последствия пожара, последствия взрыва, поврежденная квартира, взрыв в квартире
Огонь уничтожил все в квартире (архивное фото) Фото:

В Перми огонь уничтожил квартиру в одной из пятиэтажек города. Хозяйка успела вывести из дома трех детей, рассказали в региональном ГУ МЧС. Причиной ЧП стал неисправный светильник.

«Из-за неисправности светодиодного светильника загорелись домашние вещи в пятиэтажке Перми. До прибытия пожарных мать вывела трех детей из горящей квартиры. Еще девять человек самостоятельно эвакуировались на улицу», — говорится в telegram-канале ГУ МЧС по Пермскому краю.

В тушении пожара приняли участие 36 спасателей. Судя по фото, опубликованных огнеборцами, квартира выгорела полностью.

Огонь от светильника перекинулся на стены, пол и потолок
Огонь от светильника перекинулся на стены, пол и потолок
Фото:
Огонь охватил обе комнаты
Огонь охватил обе комнаты
Фото:

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В Перми огонь уничтожил квартиру в одной из пятиэтажек города. Хозяйка успела вывести из дома трех детей, рассказали в региональном ГУ МЧС. Причиной ЧП стал неисправный светильник. «Из-за неисправности светодиодного светильника загорелись домашние вещи в пятиэтажке Перми. До прибытия пожарных мать вывела трех детей из горящей квартиры. Еще девять человек самостоятельно эвакуировались на улицу», — говорится в telegram-канале ГУ МЧС по Пермскому краю. В тушении пожара приняли участие 36 спасателей. Судя по фото, опубликованных огнеборцами, квартира выгорела полностью.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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