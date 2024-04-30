В Перми квартира выгорела из-за неисправного светильника. Фото

01 мая 2024 в 16:54 Размер текста - 17 +

Огонь уничтожил все в квартире (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Перми огонь уничтожил квартиру в одной из пятиэтажек города. Хозяйка успела вывести из дома трех детей, рассказали в региональном ГУ МЧС. Причиной ЧП стал неисправный светильник. «Из-за неисправности светодиодного светильника загорелись домашние вещи в пятиэтажке Перми. До прибытия пожарных мать вывела трех детей из горящей квартиры. Еще девять человек самостоятельно эвакуировались на улицу», — говорится в telegram-канале ГУ МЧС по Пермскому краю. В тушении пожара приняли участие 36 спасателей. Судя по фото, опубликованных огнеборцами, квартира выгорела полностью. Огонь от светильника перекинулся на стены, пол и потолок ГУ МЧС по Пермскому краю Фото: Огонь охватил обе комнаты ГУ МЧС по Пермскому краю Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Перми огонь уничтожил квартиру в одной из пятиэтажек города. Хозяйка успела вывести из дома трех детей, рассказали в региональном ГУ МЧС. Причиной ЧП стал неисправный светильник. «Из-за неисправности светодиодного светильника загорелись домашние вещи в пятиэтажке Перми. До прибытия пожарных мать вывела трех детей из горящей квартиры. Еще девять человек самостоятельно эвакуировались на улицу», — говорится в telegram-канале ГУ МЧС по Пермскому краю. В тушении пожара приняли участие 36 спасателей. Судя по фото, опубликованных огнеборцами, квартира выгорела полностью.