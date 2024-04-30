Огонь уничтожил все в квартире (архивное фото)
В Перми огонь уничтожил квартиру в одной из пятиэтажек города. Хозяйка успела вывести из дома трех детей, рассказали в региональном ГУ МЧС. Причиной ЧП стал неисправный светильник.
«Из-за неисправности светодиодного светильника загорелись домашние вещи в пятиэтажке Перми. До прибытия пожарных мать вывела трех детей из горящей квартиры. Еще девять человек самостоятельно эвакуировались на улицу», — говорится в telegram-канале ГУ МЧС по Пермскому краю.
В тушении пожара приняли участие 36 спасателей. Судя по фото, опубликованных огнеборцами, квартира выгорела полностью.
Огонь от светильника перекинулся на стены, пол и потолок
Огонь охватил обе комнаты
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