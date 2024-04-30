Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за аварийного дома в Краснокамске

01 мая 2024 в 20:56 Размер текста - 17 +

Александр Бастрыкин следит за аварийным жильем в Пермском крае Фото: Следственный комитет РФ В Пермском крае возбудят уголовное дело из-за длительного нерасселения жителей аварийного дома в Краснокамске. Такое поручение подчиненным дал глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. «Председатель СК России дал указание возбудить уголовное дело в связи с обращением о длительном нерасселении аварийного дома в г. Краснокамске Пермского края. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — сообщает информационный центр СК в Telegram. По данным ведомства, здание 1951 года постройки признано аварийным в 2006 году. В доме разрушены кровля и фундамент, в стенах и потолке образовались трещины, оконные блоки деформированы, имеется угроза обрушения строения. Но люди до сих пор живут в нем. Бастрыкин обращал внимание на это здание еще в ноябре 2023 года. Тогда он поручал главе СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину доложить о результатах доследственной проверки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Пермском крае возбудят уголовное дело из-за длительного нерасселения жителей аварийного дома в Краснокамске. Такое поручение подчиненным дал глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. «Председатель СК России дал указание возбудить уголовное дело в связи с обращением о длительном нерасселении аварийного дома в г. Краснокамске Пермского края. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — сообщает информационный центр СК в Telegram. По данным ведомства, здание 1951 года постройки признано аварийным в 2006 году. В доме разрушены кровля и фундамент, в стенах и потолке образовались трещины, оконные блоки деформированы, имеется угроза обрушения строения. Но люди до сих пор живут в нем. Бастрыкин обращал внимание на это здание еще в ноябре 2023 года. Тогда он поручал главе СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину доложить о результатах доследственной проверки.