В Перми пропал второй за месяц студент классического университета. Фото

В Перми пропал студент ПГНИУ Павел Харькин

01 мая 2024 в 13:42 Размер текста - 17 +

Полиция ищет пропавшего студента (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Пермский классический университет (ПГНИУ) сообщил о пропаже студента географического факультета Павла Харькина. Молодой человек вышел из дома 29 апреля, больше его никто не видел. В начале апреля сообщалось об исчезновении первокурсника Константина Бадртдинова. «Пропал студент географического факультета Пермского университета Павел Харькин. Он вышел из дома 29 апреля в вечернее время, с тех пор его местоположение неизвестно», — сообщается в telegram-канале ПГНИУ. Всех, кто что-нибудь знает о судьбе Харькина, просят обратиться в полицию или волонтерам по телефону 8-912-88-041-60. 8 апреля, как рассказывало URA.RU, в Перми пропал первокурсник биологического факультета ПГНИУ Константин Бадртдинов. Позже волонтеры нашли его вещи. Друзья рассказывали о нем, как веселом человеке. В планах у студента была работа, чтобы сделать подарок маме. Павла Харькина ищут волонтеры и полиция ПГНИУ Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пермский классический университет (ПГНИУ) сообщил о пропаже студента географического факультета Павла Харькина. Молодой человек вышел из дома 29 апреля, больше его никто не видел. В начале апреля сообщалось об исчезновении первокурсника Константина Бадртдинова. «Пропал студент географического факультета Пермского университета Павел Харькин. Он вышел из дома 29 апреля в вечернее время, с тех пор его местоположение неизвестно», — сообщается в telegram-канале ПГНИУ. Всех, кто что-нибудь знает о судьбе Харькина, просят обратиться в полицию или волонтерам по телефону 8-912-88-041-60. 8 апреля, как рассказывало URA.RU, в Перми пропал первокурсник биологического факультета ПГНИУ Константин Бадртдинов. Позже волонтеры нашли его вещи. Друзья рассказывали о нем, как веселом человеке. В планах у студента была работа, чтобы сделать подарок маме.