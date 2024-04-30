30 апреля 2024

В Перми пропал второй за месяц студент классического университета. Фото

В Перми пропал студент ПГНИУ Павел Харькин
© Служба новостей «URA.RU»
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Первомайский концерт в ЦПКиО им. Гагарина. Челябинск , патруль, полиция
Полиция ищет пропавшего студента (архивное фото) Фото:

Пермский классический университет (ПГНИУ) сообщил о пропаже студента географического факультета Павла Харькина. Молодой человек вышел из дома 29 апреля, больше его никто не видел. В начале апреля сообщалось об исчезновении первокурсника Константина Бадртдинова.

«Пропал студент географического факультета Пермского университета Павел Харькин. Он вышел из дома 29 апреля в вечернее время, с тех пор его местоположение неизвестно», — сообщается в telegram-канале ПГНИУ. Всех, кто что-нибудь знает о судьбе Харькина, просят обратиться в полицию или волонтерам по телефону 8-912-88-041-60.

8 апреля, как рассказывало URA.RU, в Перми пропал первокурсник биологического факультета ПГНИУ Константин Бадртдинов. Позже волонтеры нашли его вещи. Друзья рассказывали о нем, как веселом человеке. В планах у студента была работа, чтобы сделать подарок маме.

Павла Харькина ищут волонтеры и полиция
Павла Харькина ищут волонтеры и полиция
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Пермский классический университет (ПГНИУ) сообщил о пропаже студента географического факультета Павла Харькина. Молодой человек вышел из дома 29 апреля, больше его никто не видел. В начале апреля сообщалось об исчезновении первокурсника Константина Бадртдинова. «Пропал студент географического факультета Пермского университета Павел Харькин. Он вышел из дома 29 апреля в вечернее время, с тех пор его местоположение неизвестно», — сообщается в telegram-канале ПГНИУ. Всех, кто что-нибудь знает о судьбе Харькина, просят обратиться в полицию или волонтерам по телефону 8-912-88-041-60. 8 апреля, как рассказывало URA.RU, в Перми пропал первокурсник биологического факультета ПГНИУ Константин Бадртдинов. Позже волонтеры нашли его вещи. Друзья рассказывали о нем, как веселом человеке. В планах у студента была работа, чтобы сделать подарок маме.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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