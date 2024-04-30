Пермский классический университет (ПГНИУ) сообщил о пропаже студента географического факультета Павла Харькина. Молодой человек вышел из дома 29 апреля, больше его никто не видел. В начале апреля сообщалось об исчезновении первокурсника Константина Бадртдинова.
«Пропал студент географического факультета Пермского университета Павел Харькин. Он вышел из дома 29 апреля в вечернее время, с тех пор его местоположение неизвестно», — сообщается в telegram-канале ПГНИУ. Всех, кто что-нибудь знает о судьбе Харькина, просят обратиться в полицию или волонтерам по телефону 8-912-88-041-60.
8 апреля, как рассказывало URA.RU, в Перми пропал первокурсник биологического факультета ПГНИУ Константин Бадртдинов. Позже волонтеры нашли его вещи. Друзья рассказывали о нем, как веселом человеке. В планах у студента была работа, чтобы сделать подарок маме.
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Пермский классический университет (ПГНИУ) сообщил о пропаже студента географического факультета Павла Харькина. Молодой человек вышел из дома 29 апреля, больше его никто не видел. В начале апреля сообщалось об исчезновении первокурсника Константина Бадртдинова. «Пропал студент географического факультета Пермского университета Павел Харькин. Он вышел из дома 29 апреля в вечернее время, с тех пор его местоположение неизвестно», — сообщается в telegram-канале ПГНИУ. Всех, кто что-нибудь знает о судьбе Харькина, просят обратиться в полицию или волонтерам по телефону 8-912-88-041-60. 8 апреля, как рассказывало URA.RU, в Перми пропал первокурсник биологического факультета ПГНИУ Константин Бадртдинов. Позже волонтеры нашли его вещи. Друзья рассказывали о нем, как веселом человеке. В планах у студента была работа, чтобы сделать подарок маме.