Банки: россияне взяли рекордное число кредитов для отдыха на море

В России резко увеличилась доля «отпускных» кредитов Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

В России резко увеличилась доля «отпускных» кредитов. В некоторых из банков спрос на займы вырос до рекордных 160%. Об этом свидетельствуют данные о выданных с начала июня потребительских кредитах в банках и займах в МФО.

«Рекордным оказался рост кредитов в „Дом.рф“ — 160% в первую половину года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. А по сравнению с 2019-м — на 70%», — передают «Известия» слова директора розничных продуктов банка Евгения Шитикова. По его словам, размер средней суммы кредита составляет 700-800 тысяч рублей. При этом на оплату отпуска используется не более 20-30% от этой суммы, уточнил Шитиков.

Около 70% россиян намерены потратить на отпуск не более 60 тысяч рублей, еще 20% — 61-80 тысяч, лишь 10% — больше 81 тысяч. При этом подавляющему большинству не хватает порядка 20-30%, эти деньги они и берут в МФО. В Уральском банке реконструкции и развития объем потребительских кредитов в первом квартале этого года в сравнении с прошлогодним периодом вырос на 45%, а средняя сумма — на 43% и достигла 783 тысяч рублей.

В начале лета был проведен опрос, согласно которому около трети россиян (33%) не ходили в отпуск более двух лет. Еще 15% не отдыхали больше года, пишет «Национальная служба новостей». При этом по срокам самый популярный отдых жителей РФ — на две недели, дополняет телеканал 360.