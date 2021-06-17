Прививать от коронавируса челябинцев готовы прямо на рабочих местах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Администрация Челябинска разослала по предприятиям торговли, общепита и обслуживания письма с рекомендацией привить работников от коронавируса. Об этом сообщил источник URA.RU в бизнес-кругах.

«Нам по электронной почте пришло письмо из управления торговли мэрии. Там предлагается организовать вакцинацию, для чего представить список сотрудников. В конце сообщается, что если у нас выявят очаг болезни, то принудительно отправят на карантин всех не привитых и не представивших справку о том, что уже болели коронавирусом», — рассказал предприниматель, просивший не называть его имени. Он добавил, что такой подход может парализовать его бизнес.

Информацию о письме с рекомендацией о вакцинации URA.RU подтвердили в пресс-службе мэрии Челябинска. «Рекомендательное письмо действительно направлено руководителям и владельцам предприятий сферы обслуживания. В нем также сообщалось о возможности организовать выездную вакцинацию в самих организациях, куда направят бригады медиков. Что до предупреждений о карантине для непривитых, то это требование Роспотребнадзора», — заявили агентству в пресс-службе администрации.

Власти Челябинской области признали наступление третьей волны пандемии. При этом львиную долю новых зараженных — до 65% — в последние дни дает именно столица региона. В городе расконсервируют ковидные госпитали, одним из которых станет роддом горбольницы №8 Челябинска на 120 коек — рожениц переводят в другие роддома. Одно за другим отменяются массовые мероприятия: Ильменский и Бажовский фестивали, Бушуевский фестиваль оружейников, молодежный Урбан Фест — 2021 и празднование Сабантуя.