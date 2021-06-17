В Челябинской области выросла смертность от коронавируса

В Челябинске начали разворачивать новые ковидные госпитали Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Челябинской области одновременно фиксируется рост заболеваемости коронавирусом и смертей от него. Это следует из опубликованных 18 июня данных оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

«За прошедшие сутки подтверждены 98 новых случаев заболевания коронавирусом. От COVID-19 умерли семь человек», — сообщили URA.RU в оперштабе.

Подъем заболеваемости и смертности обозначился с начала рабочей недели. Так, 15 июня в регионе зафиксировали 89 новых заражений и две смерти от COVID, 16 июня — 92 инфицированных и троих умерших, 17 июня — 95 заболевших и пять смертей.

В среду, 16 июня, власти заявили о приходе третьей волны пандемии. В Челябинской области одно за другим отменяют массовые мероприятия, десятилетиями бывшие визитными карточками культурной жизни региона: Ильменский и Бажовский фестивали, а также всероссийский Бушуевский фестиваль оружейников. Не состоятся и традиционные для многонациональной области празднования Сабантуя.

Сейчас разворачивают новые площади для лечения больных ковидом. Роддом горбольницы № 8 Челябинска временно перепрофилировали под ковидный госпиталь на 120 коек. «Рожениц будут направлять в перинатальный центр», — сообщили URA.RU в пресс-службе минздрава региона.