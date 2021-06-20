В Магнитогорске из-за COVID отменили главный городской праздник

День города и День Металлурга проводятся в один день Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, из-за пандемии COVID-19 отменен главный праздник — День города и День металлурга. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии.

«В связи с риском распространения новой коронавирусной инфекции принято решение об отмене масштабных празднований Дня города и Дня металлурга», — сообщили в пресс-службе. Оба праздника обычно проводят в один день. В этом году гуляния должны были состояться 16 июля.

В 2020 году празднования также не состоялись из-за пандемии. День Металлурга и День города в Магнитогорске обычно отмечаются широко. Приезжают звезды российской эстрады. На Центральном стадионе и в Ледовой арене «Металлург» проводятся концерты, у монумента «Тыл — фронту» проходят народные гуляния.

Из-за роста заболеваемости коронавирусом в Челябинской области ранее были отменены несколько знаковых мероприятий: Ильменский и Бажовский фестивали, а также всероссийский Бушуевский фестиваль оружейников. Не состоятся также празднования Сабантуя в Магнитогорске и Челябинске, на которые приходили десятки тысяч зрителей и участников.

Несколько дней подряд заболеваемость в регионе держится выше планки в 100 новых случаев за сутки. В связи с этим в Челябинске начинают масштабную санитарную обработку общественных пространств.