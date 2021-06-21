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Магазин бывшего пермского губернатора пошел против COVID-запрета

© Служба новостей «URA.RU»
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Гипермаркет Семья в Перми Ассортимент товаров и виды магазина, магазин, правильное питание
Магазин «Семья» оштрафовали на 100 тысяч рублей за нарушение карантина Фото:
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Коронавирус COVID-19

Пермский магазин «Семья» на улице Маршала Рыбалко оштрафован на 100 тысяч рублей за нарушение коронавирусных ограничений. По данным ГАС «Правосудие», в магазине решили, что рекомендации Роспотребнадзора не носят обязательный характер, и поэтому проигнорировали их.

«ООО „Семья на М. Рыбалко“ допустило в условиях введения в Пермском крае режима повышенной готовности ввиду угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) невыполнение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий», — сказано в материалах дела об административном правонарушении. В магазине отсутствовала напольная разметка, а также не были установлены бактерицидные облучатели воздуха.

Представитель магазина с нарушением не согласился, заявив, что нельзя штрафовать за то, что не является обязательным к исполнению. Также защитник Лариса Овсянникова отметила, что нарушения уже устранены. «Разметка в торговом зале выполнена, в прикассовой зоне — обновлена, рециркуляторы воздуха установлены», — уточнила она.

Но Кировский районный суд Перми решил, что вина магазина установлена и оштрафовал его на 100 тысяч рублей. С этим решением предприятие не согласилось и обжаловало постановление в Пермском краевом суде. Материалы дела направлены туда для пересмотра.

URA.RU рассказывало, что экс-губернатор Пермского края Олег Чиркунов продает магазины «Семья» федеральной сети «Лента». Ранее продуктовые магазины Чиркунова неоднократно привлекались к ответственности за нарушение карантинных ограничений.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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