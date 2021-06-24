МЧС: в выходные Челябинскую область накроет ураган

Челябинцев просят не парковать машины под деревьями Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В Челябинской области объявлено штормовое предупреждение. Шквальный ветер почти на двое суток принесет в регион ливни, град и грозы, следует из экстренного предупреждения МЧС.

«В ближайший час и до конца суток 25 июня, ночью и днем 26 июня в отдельных районах Челябинской области ожидаются очень сильные и ливни, а также грозы. Местами пройдет крупный град. Также ожидается шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства.

Повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, отмечают спасатели. Возможно повреждение слабо укрепленных конструкций, кровли и обрыв линий электропередач. Южноуральцам рекомендуют заранее убрать вещи с балконов и, по возможности, разместить машины в крытых паркингах или, по крайней мере, поодаль от деревьев и слабо закрепленных конструкций.