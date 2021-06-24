Сцена скрылась под водой (фото из архива) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Магнитогорске (Челябинская область) сцену драматического театра имени Пушкина залило дождем после капитального ремонта, занявшего почти год. Об этом сообщил URA.RU читатель, приславший видеозапись инцидента.

В кадрах с потолка на сцену падают потоки воды. Вероятно, первоначально ее пытались собрать в бочку, но затем площадь протечки резко выросла. На кадрах видно, что пол в театре залило водой. В службе по связям с общественностью и СМИ театра корреспондента URA.RU отправили за комментариями к директору театра Евгению Климову, но он отказался от разговора. «Никаких комментариев! Никаких», — заявил Климов.

«Во время ливня 23 июня за 20-30 минут в Магнитогорске выпало более 13 миллиметров осадков — треть месячной нормы. Магистральная ливневая канализация переполнилась и образовался подпор воды, перекрывший возможность стока с крыши. Вода встала в вертикальных трубах театра и произошла их разгерметизация», — пояснили URA.RU в пресс-службе мэрии города. Там также добавили, что оборудование было обесточено и не пострадало. Сейчас проектные организации работают над тем, чтобы такая ситуация не повторилась. Уже 25 июня на большой сцене покажут музыкальную комедию «Двенадцать стульев».

Реконструкция театра стала одним из знаковых проектов города, к которой присоединились на правах благотворительности часть ведущих предприятий Магнитогорска. Она началась в 2019 году и растянулась почти на год. При этом подчеркивалось, что капремонт в нем не делали с 1967 года. Обновились не только фасад и интерьер, но и вся техническая часть театра — часть оборудования была изготовлена по индивидуальному заказу.