26 августа 2021
25 августа 2021

В Сургуте на день нефтяника обсуждают идею с запуском салюта. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Салют. Тюмень, салют, фейерверк
В Сургуте на день нефтяника могут запустить салют Фото:
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Коронавирус COVID-19

В Сургуте на день нефтяной и газовой промышленности прорабатывается вопрос о запуске праздничного салюта. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к руководству одного градообразующих предприятий.

«Из-за коронавируса любая массовая активность запрещена. Поэтому возможно, что запуск фейерверка может быть единственной возможностью поздравить сургутских нефтяников и газовиков. Но окончательно вопрос еще не решен», — подчеркнул инсайдер.

Руководитель пресс-службы «Сургутнефтегаза» Алексей Артеменко сбросил телефонный звонок журналиста агентства. В пресс-службе «Газпром трансгаз Сургута» заявили URA.RU, что собираются отметить профессиональный праздник в соответствии со всеми требованиями к эпидситуации из-за коронавируса. «В трудовых коллективах пройдут награждения работников почетными грамотами разного уровня. Если это проводится в помещениях, то с соблюдением всех необходимых мер предосторожностей. Массовых уличных мероприятий не планируется. Ситуация еще не стабилизировалась для проведения концертов с приглашением звезд», — заявили в пресс-службе «Газпром трансгаз Сургут».

Ранее URA.RU сообщало, что в 2020 году Сургут остался без масштабного празднования дня нефтяной и газовой промышленности. Это также было связано с коронавирусными ограничениями.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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