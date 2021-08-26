26 августа 2021

В свердловском городе нашли свалку опасных отходов из больниц. К ней подбирается огонь

© Служба новостей «URA.RU»
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Опасные отходы лежат вблизи горящего мусорного полигона Фото:

Незаконную свалку опасных медицинских отходов класса «Б» нашли под Красноуфимском (Свердловская область). Мешки, в которых могут находиться следы ВИЧ, сифилиса или туберкулеза, обнаружены неподалеку от горящего мусорного полигона. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии Красноуфимска.

Свалку обнаружил глава города Михаил Конев во время обхода территории. Вместе с делегацией он осматривал места, где можно взять грунт для локализации пожара на полигоне. Внезапно представители мэрии наткнулись на овраг, который оказался наполнен желтыми мешками с маркировкой «Отходы класса „Б“». В нескольких десятках метров от этого места стоит дом с печью для сжигания мусора.

«Данная территория является частной. Ров и здание с печью находятся не на территории полигона. Сейчас по данному факту работает полиция, сотрудники выясняют обстоятельства. Как и кем отходы были сброшены в этот ров, пока не известно. Администрация планирует сотрудничать с управлением Роспотребнадзора», — отметили в пресс-службе мэрии.

По данным городских властей, участок принадлежит местной компании «Комплект-К». Предприятию в 2019 году выдана лицензия Росприроднадзора на сбор и обезвреживание опасных отходов. Вместе с тем, отметили в мэрии, там не знают, кто именно осуществляет хозяйственную деятельность на этой земле. Дозвониться до директора «Комлект-К» Флюса Харипова к моменту публикации URA.RU не удалось.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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