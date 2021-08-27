27 августа 2021
26 августа 2021

Полпред Якушев рассказал о встрече с олигархом из списка Forbes

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Якушев и Богданов. Подписание соглашения между ТО и
Уральский полпред Владимир Якушев провел встречу с главой «Сургутнефтегаза» Владимиром Богдановым Фото:

Полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев встретился с генеральным директором «Сургутнефтегаза» Владимиром Богдановым во время визита в Сургут. Глава нефтяной корпорации входит в число самых богатых российских бизнесменов по версии журнала Forbes. Информацию о встрече URA.RU подтвердил сам полпред во время пресс-конференции, передает корреспондент агентства.

«Встретиться удалось. Разговаривали о производственных проблемах и вызовах, которые есть в нефтяной отрасли. В частности, о принятых решениях с точки зрения налогообложения. Круг вопросов был достаточно большим», — прокомментировал Владимир Якушев.

Он также добавил, что обсудил с Богдановым перспективы развития Сургута, но не конкретизировал, о чем именно шла речь. «Владимир Леонидович всегда заинтересован вопросами развития Сургута. Общение получилось насыщенным и интересным», — рассказал полпред.

Ранее URA.RU сообщало о намерениях Якушева провести переговоры с генеральным директором «Сургутнефтегаза» Владимиром Богдановым. Предполагалось, что по итогам встречи нефтяной генерал может повлиять на явку работников нефтяной корпорации на предстоящих выборах.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Югра» и в viber-канале «Югра», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...