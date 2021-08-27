Полпред Якушев рассказал о встрече с олигархом из списка Forbes

Полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев встретился с генеральным директором «Сургутнефтегаза» Владимиром Богдановым во время визита в Сургут. Глава нефтяной корпорации входит в число самых богатых российских бизнесменов по версии журнала Forbes. Информацию о встрече URA.RU подтвердил сам полпред во время пресс-конференции, передает корреспондент агентства.
«Встретиться удалось. Разговаривали о производственных проблемах и вызовах, которые есть в нефтяной отрасли. В частности, о принятых решениях с точки зрения налогообложения. Круг вопросов был достаточно большим», — прокомментировал Владимир Якушев.
Он также добавил, что обсудил с Богдановым перспективы развития Сургута, но не конкретизировал, о чем именно шла речь. «Владимир Леонидович всегда заинтересован вопросами развития Сургута. Общение получилось насыщенным и интересным», — рассказал полпред.
Ранее URA.RU сообщало о намерениях Якушева провести переговоры с генеральным директором «Сургутнефтегаза» Владимиром Богдановым. Предполагалось, что по итогам встречи нефтяной генерал может повлиять на явку работников нефтяной корпорации на предстоящих выборах.
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