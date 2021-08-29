Свердловские врачи остались без выплат за перенесенный COVID

Врачи больницы в Красноуфимске заразились коронавирусом на работе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Врачи-рентгенологи районной больницы Красноуфимска (Свердловская область) не могут получить страховые выплаты за перенесенную ими коронавирусную инфекцию. Об этом URA.RU рассказала одна из врачей больницы, которая ждет выплаты от государства. Женщина попросила не называть ее имя и фамилию. То, что медики заразились COVID при исполнении рабочих обязанностей признали в региональном минздраве.

«Нас два врача-рентгенолога в больнице. Мы обе заболели. Я лично болела в ноябре при этом очень тяжело. Борьба за выплаты идет еще с декабря прошлого года. Мы обратились к руководству больницы за компенсацией нам отказали, говорили, что это не страховой случай. Позже то, что нам положены выплаты, признала комиссия при региональном Минздраве. Но после этого между минздравом и больницей начались препирания, кто должен оформлять документы на предоставление этих выплат», — говорит врач-рентгенолог районной больницы.

Как сообщил URA.RU оргсекретарь межрегионального профсоюза работников здравоохранения «Действие» Александр Золотарев, куда медики обратились за правовой консультацией, по закону на предоставление таких выплат отводится не более четырех дней. В профсоюзной организации врачам помогли составить жалобу в прокуратуру, которую врачи еще не отправили. Агентство обратилось за комментарием к главврачу «Красноуфимской РБ» Павлу Мясникову. По номеру телефона в приемной сообщили, что он в командировке.

Пресс-секретарь регионального минздрава Константин Шестаков, сообщил URA.RU, что апелляционная комиссия минздрава Свердловской области направила документы в Фонд социального страхования, который осуществляет выплаты.