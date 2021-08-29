29 августа 2021
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На пермской станции скорой помощи не хватает трети врачей

© Служба новостей «URA.RU»
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Автомобильная пробка на восточном обходе. Пермь, скорая помощь, дорога, машина скорой медицинской помощи
Работы из-за коронавируса у медиков с каждым днем больше Фото:

Острый кадровый дефицит наблюдается на пермской станции скорой медицинской помощи. Не хватает 34% врачей, сообщили в министерстве здравоохранения Пермского края.

«Учреждение обеспечено 140 автомобилями скорой медицинской помощи, из которых 80 — собственный автопарк, 60 — ежедневно в круглосуточном режиме предоставляются по договору аутсорсинга. На сегодняшний день кадровый дефицит врачей составляет 34%», — говорится в ответе минздрава на запрос общественной организации «Гражданский патруль», опубликованный в соцсетях.

Пермская станция скорой помощи обслуживает жителей Перми, Пермского района, Краснокамска, Добрянки и Ильинского. Ранее министр здравоохранения Прикамья Анастасия Крутень сообщала, что объем работы у медиков скорой из-за пандемии коронавируса в разы увеличился.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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