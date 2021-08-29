На пермской станции скорой помощи не хватает трети врачей

Работы из-за коронавируса у медиков с каждым днем больше Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Острый кадровый дефицит наблюдается на пермской станции скорой медицинской помощи. Не хватает 34% врачей, сообщили в министерстве здравоохранения Пермского края.

«Учреждение обеспечено 140 автомобилями скорой медицинской помощи, из которых 80 — собственный автопарк, 60 — ежедневно в круглосуточном режиме предоставляются по договору аутсорсинга. На сегодняшний день кадровый дефицит врачей составляет 34%», — говорится в ответе минздрава на запрос общественной организации «Гражданский патруль», опубликованный в соцсетях.

Пермская станция скорой помощи обслуживает жителей Перми, Пермского района, Краснокамска, Добрянки и Ильинского. Ранее министр здравоохранения Прикамья Анастасия Крутень сообщала, что объем работы у медиков скорой из-за пандемии коронавируса в разы увеличился.