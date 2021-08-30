Жильцы ЖК несколько часов ждали, чтобы кто-нибудь убрал труп животного (архивное фото) Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Жители Екатеринбурга обнаружили труп собаки, завернутый в пакет, на перекрестке улиц Щорса-Серова. Об этом URA.RU сообщила местная жительница Анастасия (попросила не называть фамилию).

«На газоне рядом с домом №128 по улице Щорса лежит труп собаки с поводком, есть предположение, что удушена. Никто не торопится убирать труп. Соседи предполагают, что собаку убили и хотят, чтобы того кто это сделал наказали», — сообщила URA.RU горожанка.

По ее словам неподалеку находятся три школы. Мимо мертвого животного ходят дети. Анастасия уточнила, что она оставила обращение по номеру «112». Ситуацию обсуждают в домовом чате ЖК «Квартал художников» в мессенджере WhatsApp.

«Уважаемые соседи, если увидите полицию возле трупа или какие-то действия с трупом, пожалуйста, сообщите в чате. Очень волнуюсь и хочу, чтобы живодера нашли», — пишет участник чата. Другие жильцы сомневаются, что правоохранительные органы смогут помочь в данной ситуации.

В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу URA.RU, сообщили, что в полицию заявлений по данному факту не поступало. Хозяин животного может обратиться в ближайший ОВД, если полагает, что собака погибла в результате противоправных действий.

Фото: читатель URA.RU