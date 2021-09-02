Прощание с Элеонорой Чернецкой состоялось в прощальном зале ГКБ №40 Фото: Размик Закарян © URA.RU

В траурном зале городской клинической больницы Екатеринбурга №40 прошло прощание с хирургом Элеонорой Чернецкой — матерью экс-мэра города, сенатора Совфеда Аркадия Чернецкого. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий.

«В большом прощальном зале ГКБ №40 завершилось прощание с Элеонорой Чернецкой», — сообщил корреспондент. На прощание с ней приехали около 50 человек. Среди них родственники, друзья и коллеги умершей.

Заместитель председателя Заксобрания Свердловской области Владимир Власов произнес речь и выразил соболезнования Аркадию Чернецкому. «Когда уходят родители, семья — это всегда трагедия. Элеонора Борисовна прожила достойную жизнь, и все коллеги очень тепло отзываются о ней», — сказал Власов.

Проститься с Чернецкой приехал также мэр Екатеринбурга Алексей Орлов. Он выразил соболезнования родственникам умершей, но не смог остаться на церемонии и уехал до ее начала.

Сообщения о смерти Элеоноры Чернецкой поступили 1 сентября. Она умерла в возрасте 96 лет. Во время Великой Отечественной войны участвовала в эвакуации людей на Урал. После этого она работала врачом в Нижнем Тагиле. Правительство Свердловской области выразило соболезнования родным и близким Чернецкой.

Владимир Власов выразил соболезнования семье Чернецкой Фото: Размик Закарян © URA.RU

Фото: Размик Закарян © URA.RU

Фото: Размик Закарян © URA.RU