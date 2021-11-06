СМИ: В СИЗО Волгограда вследствие пыток погиб заключенный

В результате пыток в СИЗО-1 города Волгограда погиб заключенный. Следственное управление СК РФ по Волгоградской области проводит проверку этой информации.
Как сообщает telegram-канал Readovka, 22-летний заключенный Равиль Расулов был переведен в СИЗО-1 города Волгограда из-за отказа сотрудникам администрации в том, чтобы стать их доносчиками. Когда мать погибшего пришла его навестить, ей сообщили, что сын повесился. При этом на теле Расулова нашли повреждения коленей, головы, ступней ног, лица и следы воздействия электрошокером.
В пресс-службе местного следственного управления СК РФ заявили, что взяли на контроль проверку, которую проводит Следственный комитет, передает ТАСС. На теле погибшего заключенного были найдены повреждения.
Ранее сообщалось, что Сергей Савельев, который передал видео с кадрами насилия над заключенными в саратовской тюремной больнице порталу Gulagu.net, который после их опубликовал, объявлен в международный розыск. Юрист арестантов, подвергавшихся насилию в ОТБ-1 Саратова, заявила, что их вынуждают отказаться от заявлений. ФСИН согласовала масштабную проверку СИЗО и колоний в России.
Подписывайтесь на URA.RU в