Екатеринбуржец выпал с пятого этажа и убежал

Мужчине повезло, что напротив дома растут деревья (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Житель Екатеринбурга выпал с пятого этажа, зацепился за дерево, спрыгнул вниз и убежал. Об этом URA.RU сообщил источник в оперативных службах города.

«Накануне, 6 ноября, от жителей дома 96 на улице Индустрии поступил сигнал о человеке, который висит на ветке дерева на уровне четвертого этажа. На место срочно были направлены спасатели и скорая помощь», — рассказал инсайдер.

Однако представители оперативных служб застали на месте ЧП лишь очевидцев. Те объяснили, что неизвестный мужчина выпал с пятого этажа жилого дома и уцепился за дерево на уровне четвертого. Провисев какое-то время, он с большой высоты свалился вниз и убежал в сторону проспекта Космонавтов. «Свидетели происшествия уверяли, что незнакомец после падения был невредим», — добавил источник.

Ранее другая жительница Екатеринбурга выпала с 10 этажа из высотки на улице Вайнера. Девушка получила переломы, но осталась жива. Она объяснила спасателям, что выглянула из окна, когда у нее вдруг закружилась голова.